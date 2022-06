“Unë mendoj se lufta do të zgjasë dhe nuk do të përfundojë shpejt. Sipas parashikimit tim, do të zgjasë të paktën edhe gjashtë muaj të tjerë. Kjo do të varet nga furnizimi me armë për ne, nga shpirti i ushtarëve tanë dhe gjithashtu. Sanksionet ndaj rusëve”, tha Igor Prokopchuk.

