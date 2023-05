Dy orë larg Bajram Currit, në fshatin Shtiqën jashtë Kukësit, jeton Nazja, 89 vjeçe, me vajzën dhe 3 mbesat. Duke qenë se djemtë dhe nipërit e saj janë të gjithë në Londër, ajo i përqendron energjitë tek vajzat e saj, dhe “jo vetëm t’u gjejë një burrë të pasur”, thotë ajo me krenari. Mbesa 9-vjeçare e Nazes më përshëndet me turp në anglisht. “Ajo studion shumë,” thotë Nazja. “Një ditë ajo do të jetë presidente e Shqipërisë”. ©Marrë nga Financial Times , Përshtati në shqip LAPSI.al

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy