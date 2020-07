Dhe nuk mbaron me kaq: ekspertët druhen se shkrirja e Thwaites do të ndikonte në lirimin e masave tjera të akullta në këtë zonë të Antarktidës, që mund të çojë në rritjen e nivelit të ujit deri në dy apo tre metra. Nëse do të vihej deri në këtë pikë, pasojat do të ishin katastrofike. Për këtë arsye, shkëncëtarët e quajnë “Thwaites” si “akullin që sjell e fundit të botës”.

