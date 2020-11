Një iniciativë kjo që shkaktoi një krizë të vërtetë familjare, edhe për shkak se trashëgimia përbëhet nga pasuri dhe investime me vlerë të madhe, disa në Argjentinë e të tjera në pjesë të ndryshme të botës ku “El Pibe de Oro “ka punuar si trajner ose lojtar. Më pas Maradona u afrua me dy vajzat, por ndërkohë të gjithë pasardhësit e drejtpërdrejte mund të shfaqin pretendime per pasurine e tij, dhe flitet që “El Pibe” ka dhe 6 fëmijë të paligjshëm. Sipas portalit Goal, pasuria e kampionit argjentinas do të vlerësohej në” vetëm “njëqind mijë dollarë. Pavarësisht kontratave faraonike dhe fitimevetë mëdha, ai shpenzoi shumë e pati dhe probleme të mëdha me taksat e papaguara.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy