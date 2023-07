Një burim pranë Albcontrol-it tha në kushtet e anonimatit se, edhe pse në vitin 2022 kompania rezulton me fitim neto në vlerën 11.2 milionë euro, është vetëm një shifër në letra, pasi paratë qëndrojnë të bllokuara. Në këto kushte Albcontrol nuk llogarit as derdhjen e pagesës për fitimin pranë Drejtorisë së Tatimeve për 15% të fitimit të vitit 2022, shumë që sipas bilancit të shoqërisë do t’i takonte të paguante 1.7 milionë euro. Për vitin 2023 tabelat financiare, të siguruara nga INA, tregojnë se Albcontrol nuk do të gjenerojë fitim as në vlerë kontabël, pavarësisht rritjes së fluksit të fluturimeve në hapësirën ajrore, shqiptare.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy