Rama i quajti “shqipo mendjefikur“, “mallkues pa din e pa iman” të Facebookut, për “llum njerëzor me shqipe bazike dhe me 100 fajlë fjalor të shkruara për ibret”. Paragrafët ishin të mbushur me armiqësi kundër armiqve me “kafshim të helmatisur“, “të verbër”me “patriotizëm si të talebanëve” , të cilët tjetrin e konsiderojnë si një kundërshtar që duhet “sakatuar e poshtëruar”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy