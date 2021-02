Autoritetet rregullatore britanike vepruan më shpejt për të miratuar vaksinat dhe nënshkruan kontrata me kompanitë prodhuese tre muaj para BE-së. Si rezultat Britania nuk është ndikuar sa BE-ja nga vonesat e prodhimit dhe vështirësitë. Më 22 janar, BE-ja reagoi me zemërim kur AstraZeneca njoftoi se do të duhej të zvogëlonte me rreth dy të tretat dozat që priteshin gjatë dy muajve të ardhshëm për shkak të vështirësive në prodhim.

Zonja Von der Leyen, e mbështetur nga Kancelarja Merkel, argumentoi se një qasje kolektive do të funksiononte më mirë pasi do të shmangte nacionalizmin dhe konkurrencën për vaksina mes vendeve anëtare. Negocimi në bllok do të siguronte pozita më të forta për të negociuar mbi çmimet me gjigandët farmaceutikë.

