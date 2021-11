Në total në vitit 2020 shtetet e Bashkimit Europian dhanë 37.6 mijë leje qëndrimi për herë të parë për shtetasit shqiptarë. E para renditet Italia, me 13,059 leje. E dyta është Gjermania me 8,308 leje, e treta është Greqia me 7,768, e ndjekur nga Franca me 1,875 dhe Kroacia me 1,695 leje qëndrimi për herë të parë.

