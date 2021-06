Rusia PO, Rusia JO? Pluhuri është ende duke rënë pas luftës diplomatike të fjalëve mbi Angela Merkel dhe Rusinë e lirë të Emmanuel Macron. Për kujtesë: Përpara samitit të Këshillit Evropian, i cili filloi dje, kancelarja gjermane dhe presidenti francez anashkaluan protokollin e zakonshëm të BE dhe ndërmorën një nismë të vonuar për të propozuar një takim me Vladimir Putin, ndërsa në të njëjtën kohë e kërcënonin me sanksione të reja të Rusisë.

Humbja e reputacionit: Rreth orës 2 të mëngjesit të këtij mëngjesi, udhëheqësit evropianë miratuan një qëndrim të ashpër ndaj Rusisë – dhe rezultati përfundimtar ishte jashtëzakonisht përulës, nëse jo plotësisht poshtërues, për Merkel dhe Macron.

Në vend që të mbështeste gjuhën e propozuar nga Gjermania dhe Franca që do të kishte hedhur idenë e “takimeve në nivelin e liderëve”, Këshilli miratoi një deklaratë të përqendruar te pritshmëritë dhe kërkesave për Kremlinin, të cilat do të ishin një parakusht për angazhimin e ri diplomatik. Këshilli kërcënoi gjithashtu sanksione të reja ekonomike nëse Moska vazhdon në “veprimtari malinje, të paligjshme dhe përçarëse”.

David Herszenhorn përmbledh një ditë dhe një natë të përballjes së Rusisë të BE-së. Po, kemi probleme: Në shenjë se sa i furishëm ishte debati mbi Rusinë, Presidenti i Këshillit Charles Michel anuloi një konferencë shtypi të planifikuar natën vonë me Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen.

Magjia e takimeve: Merkel kishte paraqitur një nga argumentet e saj për një samit BE-Rusi në një deklaratë për Bundestag të enjten në mëngjes: “Sipas mendimit tim, ne si Bashkimi Evropian duhet gjithashtu të kërkojmë kontakte të drejtpërdrejta me Rusinë dhe presidentin rus”, tha ajo.

“Nuk është e mjaftueshme që Presidenti i SHBA, Joe Biden të flasë me presidentin rus – unë e mirëpres shumë atë – por Bashkimi Evropian duhet gjithashtu të krijojë formate për bisedime këtu”. Macron gjithashtu shprehu një nevojë për të “filluar një dialog për të mbrojtur interesat tona si evropianë”, tha ai.

Rusia askund shpejt: Por të Premten në mëngjes, Merkel pranoi humbjen, megjithëse bëri gjithashtu një akuzë të nënkuptuar se liderët e tjerë nuk ishin aq të guximshëm sa të mbështesnin propozimin e samitit: “Unë personalisht do të kisha dëshiruar për një hap më të guximshëm, por ky është gjithashtu ne do të vazhdojmë të punojmë”, tha ajo.

MIREEMENGJES. Mjaft folëm për Rusinë – le të kalojmë në debatin kryesor të së enjtes.

Në kërkim të shpirtit të Europës

Evropë, kemi një problem: Udhëheqësit diskutuan çështje të mëdha dhe të vogla në samitin e tyre të Këshillit brenda natës: çështjet e vështira diplomatike dhe multilateralizmi i butë; mbrojtja e klimës; pandemia; ata e pritën shefin e OKB-së António Guterres si mysafir për drekë; dhe disa shpresuan (më kot) të fusin në rendin e ditës çështjet e ngutshme me fqinjët e tyre të drejtpërdrejtë. Por ishte një një problem ishte i qartë, thelbësore që më në fund u nxor nga hijet dhe u diskutua në mënyrë të qartë: Çështja se çfarë është BE dhe çfarë dëshiron të jetë, dhe kush vendos ta vendosë atë?

Këtu janë nëntë momente të kërkimit të shpirtit të BE-së në samit, disa prej të cilave ndodhën pas dyerve të mbyllura, të tjerët publikisht.

1. Cilësi e re: Hungaria “duhet të shfuqizojë” ligjin e saj anti-homoseksual dhe të respektojë të drejtat themelore të njeriut, “të cilat nuk janë të negociueshme – ose ato duhet të largohen”, tha kryeministri holandez Mark Rutte në një ndërhyrje të fuqishme përpara samitit. “Qëllimi është ta gjunjëzojmë Hungarinë për këtë çështje”. Pra, ne jemi në pikën ku udhëheqësit po i tregojnë njëri-tjetrit derën, pas një dekade Orbánit, duke provokuar Brukselin me një listë në rritje të masave të diskutueshme. Rutte pranoi se “Unë nuk mund t’i shtyj ata jashtë” – por nëse Hungaria nuk tërhiqet, “ata nuk do të kenë më një vend këtu”. Në ndërhyrjen e tij të samitit, sipas diplomatëve, Rutte përsëriti ftesën për Orban për të marrë parasysh ose për të respektuar vlerat e BE, ose largimin.

2. Budapesti nuk tërhiqet: Ministri i Drejtësisë i Hungarisë Judit Varga minimizoi sulmin, duke thënë se deklarata e Rutte “nuk është më shumë se një episod tjetër nga seria e shantazheve politike. Hungaria nuk dëshiron të largohet nga BE. Përkundrazi, ne duam ta shpëtojmë atë nga hipokritët”.

Përgjigja e shefit të saj Viktor Orban për kritikat ka qenë t’u tregojë kritikëve se nuk e kanë lexuar tekstin e ligjit, ose i kanë gabuar qëllimet e tij të mira, duke marrë mbrojtjen e tij nga skemat e lojërave të Putinit – diplomatët nuk panë gatishmëri për të reaguar mbi përmbajtjen në të gjitha.

Me sa duket Hungaria synon të vazhdojë të zhvendosë shtyllat e qëllimit të asaj që është brenda sferës së të pranueshmes. Merkel, në dhomën e udhëheqësve, vështroi mbrapa gjatë tre dekadave të fundit dhe vuri në dukje, sipas zyrtarëve, tjetërsimin e vazhdueshëm të Hungarisë nga pjesa tjetër e BE-së.

3. Përjashtimi, jo e vetmja rrugë: Mënyra evropiane për të gjetur një rrugë të mesme mund të mos funksionojë, edhe nëse do të kishte ndonjë vullnet të mirë politik në Budapest – sa respektohen tërësisht liritë civile, ose diskriminohen vetëm e pakicave? Hungaria ka “një qasje krejtësisht të papranueshme” ndaj homoseksualitetit, u tha gazetarëve Mette Frederiksen i Danimarkës. “BE është shumë gjëra, shumë bashkëpunim teknik, por ne gjithashtu kemi nevojë për marrëveshje mbi vlerat e rëndësishme që na bashkojnë.”

4. Përcaktoni vlerat e BE-së: Rutte argumentoi se ligji anti-homoseksual i Orbanit “bie në kundërshtim seriozisht me vlerat për të cilat qëndron Evropa”, dhe ato nuk janë në të vërtetë objekt për debat: Ato janë “parashikuar në Nenin 2 të Traktatit të Bashkimit Evropian , ”Siç shkruajnë 17 anëtarë të Këshillit Evropian në atë letër proteste (Sebastian Kurz i Austrisë u bashkua menjëherë pas botimit.)

Mario Draghi i Italisë, gjithashtu një nënshkrues, vuri në dukje në dhomën e udhëheqësve se neni 2 ishte atje për një arsye: për të përcaktuar të drejtat e njeriut dhe për të shmangur debate të tilla.

5. Çfarë rruge duhet ndjekur? Nëse BE nuk do të vepronte tani, ajo do të pushonte së qeni si një bashkim vlerash dhe do të bëhej një bllok i thjeshtë tregtar, tha Rutte. Kishte më shumë paralajmërime për atë qëllim: “Ne i thamë atij qartësisht: Kjo po shkon shumë larg. Ne po vendosim kufirin këtu”, u tha gazetarëve kryeministri belg, Alexander De Croo.

Kryeministri Portugez António Costa u kujtoi kolegëve të tjerë – se në realitet Orban – se është plotësisht e mundur të kesh një marrëdhënie ekonomike vetëm, si ajo me Norvegjinë ose Zvicrën, dhe se anëtarësimi i plotë në BE vjen me angazhime.

“BE nuk është një perandori në si formacion i ngjashëm me BRSS (Bashkimin Sovjetik)”, tha Costa, sipas zyrtarëve që monitoronin diskutimin e udhëheqësve. “Ju keni vendosur vullnetarisht të bashkoheni në klub (Bashkimin Europian), ne ishim të lumtur që dëshiruat të bashkoheni. Por nëse bashkoheni, duhet të luani sipas rregullave dhe vlerave “.

6. Po kthehet në çështje personale: Erozioni i besimit ka një përbërës personal. “Ne e njohim njëri-tjetrin prej tetë vitesh, por kjo më prek”, i tha Xavier Bettel, Orbanit brenda dhomës së samitit. Kryeministri i Luksemburgut është i martuar me një burrë dhe ishte një bashkë-iniciator i letrës së protestës të së enjtes. “Unë nuk u bëra homoseksual. Unë jam, nuk është një zgjedhje…

Kjo është shumë e keqe. Kjo është stigmatizuese”, tha ai, sipas zyrtarëve.“Unë ju respektoj, por kjo është një vijë e kuqe. Bëhet fjalë për të drejtat themelore, të drejtën për të qenë i ndryshëm”.

7. Udhëheqësit diskutuan për çështjet reale, jo për gjëra surrogate: Presioni ishte i lartë dhe shefi i Këshillit, Charles Michel vendosi të ngrejë një debat “mbi temën LGBTQI dhe mbi vlerat e BE” – i planifikuar fillimisht për më vonë në mbrëmje – në një reflektim të përparësitë e shumë udhëheqësve.

Debati në lidhje me migracionin, -i cili zakonisht rrezikon të shërbejë si një fushë beteje për Hungarinë dhe kundërshtarët e saj në konflikt rreth asaj që është BE – përfundoi brenda pak minutash, me konkluzione të miratuara (edhe pse jo shumë kuptimplota). Dhe ndërsa Hungaria mund të mos jetë e izoluar plotësisht, edhe miqtë e saj të zakonshëm ishin të qetë gjatë debatit sesa duke mbrojtur ligjin e saj anti-homoseksual, – i cili mund të tregojë se Orbán ka shkuar shumë larg kësaj here.

8. Përdorni paratë: Presidenti i Parlamentit David Sassoli kujtoi udhëheqësit për faktin se ata kanë rënë dakord për një kusht të sundimit të ligjit në buxhet – dhe se eurodeputetët presin që Komisioni t’i përdorë ato kundër Hungarisë tani, pasi nuk mund të priten taksapaguesit e tjerë të BE të jenë të gatshëm të mbushin xhepat e një qeverie, dhe miqtë dhe familjen e saj, që diskriminon pakicat.

Sassoli e shprehu atë më me edukatë, por Stefan Löfven i Suedisë nuk e bëri: “Taksapaguesit suedezë nuk janë të interesuar të kanalizojnë fonde tek ata që nuk i respektojnë vlerat tona”, i tha ai Orban, dhe kolegëve udhëheqës, gjatë debatit në samit.

9. Muzgu i epokës post-Merkel: Disa diplomatë kanë qenë të shqetësuar se sapo Angela Merkel të tërhiqet pas zgjedhjeve të Gjermanisë në Shtator, një polarizim i tillë brenda Këshillit Evropian do të bëhet vetëm më i vështirë për t’u kontrolluar, me Orban dhe Rutte, duke u bërë dy figurat më jetëgjata në Dhomë (Politikë), dhe pa asnjë ndërmjetës të ngjashëm me Merkelin për të kapërcyer hendekun midis tyre.

Kancelarja gjerman, argumentoi një diplomat, ka qenë “e vetmja e aftë për të mbajtur klasën në rregull”. Dhe, shtoi një zyrtar i lartë, asaj iu deshën “nja dy vjet për të fituar këtë nivel autoriteti”, që do të thotë se pasardhësi i saj në Berlin ndoshta nuk do të marrë në një rol të ngjashëm kaq shpejt./ Politico