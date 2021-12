Si sfida të kohës, Scholz përmendi ndryshimin e klimës, me të cilën qeveria duhet të merret, ndërsa në lidhje me pandeminë e Coronës, tha, se ajo duhet “luftuar me të gjitha forcat që kemi”. Ndërkohë, marrëveshja prej 117 faqesh përmban dhe propozime ambicjoze për reformimin e BE-së. Aty thuhet se do të insistohet për një konferencë mbi të ardhmen e Europës ku të kembenngulet për ndryshim të traktatit në mënyrë që t`i hapet rruga krijimit të një shteti federal europian.

