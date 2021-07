Burimi shtoi: ‘Kontrata përfundimtare ishte në të vërtetë për një marrëveshje me katër libra, me Harry që do të shkruajë librin e dytë “kur gjyshja e tij vdes”. Meghan do të shkruajë një libër të tipit mirëqënies dhe besimit dhe njerëzit nuk janë të sigurt se cili do të jetë libri i katërt, çfarë përmbajtjeje do të ketë. Por ajo që është më tronditëse, sinqerisht, është sugjerimi i Harry që libri i dytë nuk do të botohet derisa Mbretëresha të mos jetë më gjallë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy