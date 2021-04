104 ish-admiralë turq kanë dalë kundër politikave të presidentit të Turqisë Recep Tayip Erdogan, mbi ndërtimin e një kanali përmes Stambolit, nga deti i zi në detin Marmara, me qëllim hapjen e një rruge të re për anijet, paralel me ngushticën e Bosforit, ndërsa 10 prej tyre kanë përfunduar në burg, ka raportuar The New York Times.

