“Turqia do të vazhdojë të mbështesë me zemër dhe me të gjitha mundësitë e saj vëllezërit e Azerbajxhanit, për të cilin ne veten tonë e shohim si “një komb, dy shtete”, tha Erdogan dhe shtoi: “Rruga e paqes së përhershme në këtë rajon kalon përmes tërheqjes së udhëheqjes armene nga çdo pëllëmbë e tokës azerbajxhanase që mban të pushtuar. Armeninë nuk do ta shpëtojnë as përpjekjet për të shpifur ndaj Turqisë. Ata që mbështesin këtë shtet hajdut (Armeninë) i paralajmëroj se do të japin llogari përpara ndërgjegjes së përbashkët të njerëzimit”, u shpreh Erdogan.

