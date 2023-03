3- Lidhur me kandidatët për kryetar bashkie. Ne funksion të bashkimit dhe duke konsideruar Primaret e PD para vitit 2021, votimet me primare nga grupi i rithemelimit dhe kandidatë të tjerë i kam propozuar PD dhe kemi gjetur mbështetjen hapjen pa asnjë kufizimi ndaj të gjithë këtyre prurjeve të kandidatëve tanë dikur të propozuar, kandidatëve nga procesi i rithemelimit dhe kandidatura të tjera, me një synim të vetëm daljen me një kandidat të vetëm për çdo bashki.

