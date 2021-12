Bizneset ditëve të fundit janë alarmuar pas njoftimit që kanë marrë nga autoritetet se nga 1 janari 2022 do të duhet ta sigurojnë të vetëm energjinë. Bëhet fjalë për grupin që janë të lidhur kryesisht në 20 kilovolt që deri më tani e kanë marrë këtë energji nga OSHEE me një çmim 11 lekë/kwh dhe 12.65 lekë/kwh në pik. Çmimi aktual i tetorit me të cilën FMF (që do të furnizojë ato biznese që nuk gjejnë furnizues privat për dy vjet) është gati tre herë më i lartë se çmimi me të cilën ata paguajnë sot energjinë në tregun e rregulluar. Rritja e kostove në mënyrë të tillë pritet të vërë bizneset në pozitë mbijetese në disa raste në kushtet kur edhe segmente të tjera të aktivitetit të tyre janë shtrenjtuar. Barra finale pritet që të bjerë mbi konsumatorin i cili paguan kostot në çmimin final. Numri i bizneseve që pritet të dalin në treg të lirë nga janari 2022 është 7358 ndërkohë që Enti Rregullator i Energjisë njoftoi se janë të paktën 26 furnizues të licencuar në treg me të cilët mund të lidhen kontrata.

