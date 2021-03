“Dy janë rrugët ose të bëhet marrëveshja e të më njihet pensioni, ose te më kthehen kontributet. 369 mijë euro taksa për 21 vite. Edhe në kushtetutën italiane emigranti ka të gjitha të drejtat sociale. Jemi i vetmi shtet në Ballkan që nuk ka marrëveshje me Italinë kur jemi komuniteti më i madh aty. Na është bërë një premtim në 2013 për marrëveshje me Italinë për pensionet. Janë me mijëra emigrantë dhe një shtresë që në vitet e para të demokracisë me remitancat ka kontribuar në vend dhe tani po vuajnë duke shtrirë dorën nga fëmijët për 100 euro”.

“Unë kërkoj që Italia të më japë pensionet për kontributet që kam dhënë. Nuk i përgjigjem dot as sëmundjeve të gruas me 15200 lekë pension që marrë këtu. Nuk dalin as për të ngrenë e me paguajt drita, ujë e gaz. Këta thonë do e rrisim pensionin. Kur, kur të shkoj në varreza?! Na ka kërkuar sërish votat”.

