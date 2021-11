“Nëse ne nuk mbrojmë me vendosmëri kufijtë tanë në Evropë, qindra miliona persona nga Afrika dhe Lindja e Mesme do të tentojnë të arrijnë në Evropë, dhe sidomos në Gjermani”, ka thënë ai. Moraëiecki e përshkroi situatën në kufirin me Bjellorusinë si të qëndrueshme, por me rrezikun konstant të përshkallëzimit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy