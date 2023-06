“Ne kemi punuar ngushtë me qeverinë shqiptare për të përçarë bandat kriminale, dhe për të penguar migrimin e paligjshëm. Në pesë muajt deri në fund të majit, mbërritjet e anijeve të vogla shqiptare janë ulur 90% krahasuar me vitin e kaluar dhe kemi kthyer 1800 migrantë të paligjshëm dhe kriminelë të huaj. Kthimi në Shqipëri, falë ndryshimeve në sistemin tonë të azilit, ne kemi kaluar nga pranimi i 1 në 5 kërkesa për azil shqiptar në vetëm 1 në 50, në përputhje me vendet e tjera evropiane. “Ne do ta shqyrtojmë me kujdes raportin dhe do të përgjigjemi në kohën e duhur”. dosja.al

