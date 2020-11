Tashmë për Indeksin e Miliarderëve të Bloomberg, Musk ndodhet në vendin e 3 duke u cilësuar si një nga njerëzit më të pasur në botë. Miliarderi i lindur në Afrikën e Jugut zotëron një 20 përqind të aksioneve në Tesla. Kjo e zhvendos 49-vjeçarin në vendin e tretë, mbi pasurinë e Zuckerbergut prej 80 miliardë £. Kjo do të thotë se vetëm themeluesi i Amazon Jeff Bezos, me 139 miliardë £ në emrin e tij, dhe themeluesi i Microsoft Bill Gates, me 97 miliardë paund, janë përpara tij, për nga pasuria. Për t’u kualifikuar për pagën maksimale, Musk duhet të ndërtojë Tesla në një kompani 490 miliardë £ deri në vitin 2028, ndërsa Space X është duke përmbushur kontratën e saj të parë tregtare me agjencinë hapësinore amerikane Nasa.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy