“Në atë moment, ju e dini për kë bëhet fjalë, e unë nuk do ta them emrin e tij, por ai njeri ishte hero dhe nuk e kishte dhënë atë regjistrim. Nuk e ka dhënë se ka pasur një presion të hatashëm, bëhet fjalë për një qytetar të Maqedonisë, e unë si serb sot mund t’i them patriotit maqedonas, që atë regjistrim nuk ka dashtë t’ia japë as shërbimit maqedonas e as atij serb, pra dua të them eksponentëve brenda dy shërbimeve që ishin në rrjetin e shërbimeve sekrete ruse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy