Problemi është se ai do të vazhdojë të jetë i pranishëm dhe me shumë mundësi përgjithmonë. Rritja e konsiderueshme e numrit të infektimeve me Omikron, e ka shtyn virologun, Hendrik Streeck, të jetë i sigurt se çdo qytetar do të infektohet të paktën një herë në jetën e tij me koronavirus.

