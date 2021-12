Kjo rënie e Euros duket e papritur duke pasur parasysh edhe presionet në rritje inflacioniste dhe shtrenjtimin e mallrave të importit, që po shkakton një rritje të deficitit tregtar të vendit. Sipas Instat, për 10-mujorin 2021 deficiti tregtar shënoi rritje me afërsisht 25% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mes fundit të tetorit dhe fillim të nëntorit, Euro shënoi një mbiçmim të shkurtër, që ekspertët e lidhën me kërkesat për blerje valute me qëllim financimin e importeve të energjisë elektrike. Por, tashmë edhe ky faktor nuk po e balancon kursin e monedhës europiane.

