Shkëlzen Taka, 28 vjeç, kishte shkuar në një qendër masazhesh sëbashku me një shok tjetër po nga Shqipëria ku u përplas fillimisht verbalisht me një 27-vjeçar britanik. Por konflikti përfundoi me pasoja tragjike, me humbjen e jetës së 28-vjeçarit. Tony Green u arrestua pas ngjarjes dhe u akuzua si autor i vrasjes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy