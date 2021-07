Pasi e rrahu me grushta dhe dhe e qëlloi me thikë, gruaja u shtrua në spital në gjendje të rëndë dhe më pas vdiq në Rozzano. Burri shpjegoi se ai zakonisht mban thikën me vete dhe se ai veproi si një reagim ndaj, një grindjeje me gruan nga xhelozia, shkruajnë mediat italiane .

