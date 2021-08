“Gjykata e Prishtinës i ka shkaktuar dëme të pallogaritshme procesit të pajtimit me Kosovën. Me këtë vendim skandaloz, i cili nuk bazohet as në ligj dhe as në drejtësi është një vendim kundër çdo serbi që luftoi për të vërtetën”, tha Petkoviç, i cili u shpreh po ashtu se nuk do mungojë dhe përkrahja ligjore për Todosijeviç.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy