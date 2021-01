“Me situatën e refugjatëve, njerëzit nuk e kuptojnë që njerëzit nuk do të largohen nga vendi i tyre nëse nuk do të kishin nevojë. Plani ishte gjithnjë të ktheheshim në Kosovë. Dhe pastaj arrita atje, unë isha vajza shqiptare që flisja shqip me një theks anglisht”. Por ajo dëshironte të kthehej në Londër, në klasat e muzikës dhe mundësitë më të mëdha që ndiente se ishin atje. Në moshën 15 vjeç, ajo i bindi prindërit e saj që ta linin të transferohej me vajzën e një shoku të familjes në Camden, ku ajo kaloi pjesën tjetër të viteve të saj të adoleshencës në thelb pa mbikëqyrje, duke e bërë vetë ushqimin, duke marrë urdhra për të pastruar dhomën e saj dhe duke bërë vet të gjitha gjërat”, ka shkruar më tej revista “Rolling Stone”.

