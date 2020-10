Për kreun e kësaj partie Nikos Mihaloliakos ajo ka propozuar heqje lirie 13 vjet me akuzën e drejtimit të organizatës kriminale. Të njëjtin dënim, 13 vjet burg, ajo ka propozuar edhe për 6 liderët e tjerë të Ilias Kasidhiaris, Giannis Lagos, Christos Papas, Ilias Panagiotaros, Georgios Germenis dhe Artemis Mattheopoulos. Për deputetët e tjerë që u akuzuan si fajtore për pjesmarrje në organizatë kriminale dënimi ka qenë 7 vjet heqje lirie, ndërsa për dy prej tyre të cilët kanë marrë masa lehtësuese, propozimi ka qene vjet heqje lirie. Për vrasësin e antifashistit Pavlos Fyssas, neonazistin Georgios Roupakias denimi i propozuaar është burgim i përjetshëm si dhe 7 vjet heqje lirie për pjesmarrje në organizatë kriminale. Gjithashtu edhe për bashkëpunëtorët në vrasjen e Pavlos Fyssas propozimi i dënimëve ka qenë deri në 8 vjet heqje lirie. Në dy çështje e tjera të aktakuzës, sulmi i dhunshëm ndaj peshkatarëve egjiptiane propozimi i dënimeve nga prokurorja ka qenë nga 7 deri në 10 vjet heqje lirie, ndërsa për sulmin ndaj militantëve të partisë komuniste dënimet kanë qenë për heqje lirie prej 10 muajsh. Për akuzen e armëmbajtjes pa leje të krereve të AA është propozuar nga 6 deri në 18 muaj heqje. Pas propozimeve të prokurores fjalën e ka marrë pala mbrojtëse dhe në fund gjykata do të japë vendimet përfundimtare që do të jepen për çdo të akuzuar. Ndërkohë policia greke ka gati planin për arrestimin e 7 të akuzuarve kryesorë që vlerësohet se do të shkojnë drejt në burg, madje janë përgatitur edhe qelitë përkatëse në burgun famëkeq të Korridhalose, ku do të jenë të veçuar për shmangien e dhunës së mundshme ndaj tyre prej të burgosurve të tjerë. Ndërsa ata që akuzohen për vrasjen e Pavlos Fyssas do të dërgohen në burgun e Dhomokosë, edhe aty në qeli të veçuara. Aleksander Marku

