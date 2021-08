Kryeministri grek gjithashtu theksoi se punonjësit e vaksinuar në sektorin publik dhe privat do të jenë në gjendje të vijnë në punë pas testeve laboratorike, kostoja e të cilave do të përballohet nga ata. Tashmë është njoftuar për mësuesit e pavaksinuar se ata do të duhet t’i nënshtrohen dy testeve laboratorike në javë me shpenzimet e tyre.

Unë do ta them përsëri: Të vaksinuarit nuk do të paguajnë ato pak të pavaksinuar. Ekonomia do të funksionojë, shoqëria do të mbetet e hapur dhe përgjigja për problemin e mutacionit Delta nuk është bllokimi, është vaksinimi dhe mbrojtja bazë dhe sensi i shëndoshë”, tha Mitsotakis.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy