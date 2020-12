“Unë ta jap me bindje që kanë qenë rreth 30 përqind e jona që prisnin këto festa të merrnin pak ajrosje ekonomike. Sot gjenden përballë një fakti që do të duhet të ulin qepenat dhe ndoshta nuk do ta ngrenë më atë qepen. Sektori jonë është një ndër më të prekurit në shkallë botërore dhe jo vetëm në Shqipëri. Ky kufizim me një orë e gjysmë është absurd, pasi nuk besoj se kjo kohë bën ndonjë diferencë me Covid-in”, theksoi ai.

