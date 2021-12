Pasi i kanë parë si aktorë të kësaj farse, kush mund ti besojë më këtej e tutje atyre? Pasi i kanë ndjekur se si janë të aftë ta shumëzonin veten me tre, kush nga publiku do bindet nga shifrat që ata do të japin për grabitjet e Edi Ramës në tendera dhe koncesione? Pasi i kanë përqeshur duke u hequr si shumicë, kush do i vërë veshin kur të thërrasin se Rilindja qenkësh minorancë në këtë vend?

