Masat e reja pritet të vlejnë nga 28 dhjetori. Maksimalisht mund të takohen 10 persona të vaksinuar apo të shëruar, për të pavaksinuarit lejohen vetëm takimet me familjen e vet dhe dy persona të një familjeje tjetër. Aktivitetet e mëdha do të zhvillohen pa spektatorë, pra Bundesliga nga janari do zhvillojë ndeshje në stadiume bosh, diskotekat e klubet mbyllen. Në dyqane vlen si më parë rregulli që hyn vetëm me vaksinim ose vërtetim shërimi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy