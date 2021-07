Si mund të quash drejtësi kur çdo është e zbardhur e fushës dhe një herë me të rënë të lapsit, jep gjykimin e shkurtuar, kur ai mund të bëhej shembulli, mendoj se drejtësia e re të bëjë shtet… Me këtë lloj vendimi, drejtësi nuk mendoj se mund ta gjejë as unë e as askush.

