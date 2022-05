Forca goditëse e virusit Covid-19 duket se ka arritur në një pikë, ku nuk shqetëson më askënd, pasi vdekshmëria ka arritur thuajse në pikën zero dhe shumica e vendeve kanë hequr masat mbrojtëse, të vendosura në kohën e pikut të pandemisë. Por, një studim i fundit që është kryer nga Universiteti i Kembrixh në Britani ngre dyshime mbi pasojat afatgjata që Covid mund të shkaktojë në trurin e të prekurve, të cilat mund të zgjasin deri në 20 vite. Sipas këtij studimi, personat që kanë pasur nevojë për ndihmë mjekësore dhe janë shtruar në spital prej Covid-19, mund të vuajnë dëmtime në tru që zgjasin deri në gjashtë muaj. Ndër simptomat, përfshihet vështirësia për të gjetur fjalët e duhura dhe aftësia për të procesuar me informacionin e marrë në një kohë të shkurtër. Studiuesit theksojnë se nga 60 mijë persona që u gjendën nën kujdesin intensive të mjekëve prej Covid-19 në Britani gjatë vitit 2020, 46 prej tyre kanë vuajtur dëmtime të rënda në tru. Anestezisti dhe eksperti i sëmundjeve neurologjike, Profesor David Menon tha: “Ne morëm nën studim disa pacientë, deri në 10 muaj pas gjendjes së tyre të përkeqësuar dhe arritëm të shohim një përmirësim fare të vogël”. Sipas profesorit, shumica e këtyre individëve nuk do të arrijnë të rikuperohen kurrë nga pasojat e lëna prej Covid-19 dhe virusi mund të “ngrijë” trurin e tyre, duke bërë të vështirë shpërndarjen e gjakut dhe oksigjenit. Universiteti i Kembrixhit gjithashtu ka zbuluar se efektet e dëmit nga Covid-19 janë të barabarta me humbjen e deri në 10 pikëve nga testi i IQ-së, që ka një mesatare prej 100 pikësh.

