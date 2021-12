“PD dorëzoi pushtetin me zgjedhje në vitin 2013 dhe doli në opozitë. Në pushtet erdhën ata që u përmbysën me votën e lirë në 22 mars të vitit 92’. Bijtë e tyre, erdhi Edi Rama, i cili në dhjetor të 90’ sapo filloi lëvizja studentore ja mbathi në Korfuz dhe u kthye pasi përfundoi çdo gjë. Në këto 8 vite ai me lidhjet e tij të tmerrshme me krimin, me nostalgjinë e etërve të tij, çbëri? Në mënyrë kriminale arritjet e mëdha të njëpasnjëshme jetësore të shqiptarëve, në këto 8 vite koha jo vetëm ndaloi në shumë aspekte por ajo bëri dhe prapakthehu. Në këto 8 vite PD, demokratët derdhën lumenj djerse, sakrifica, por mjerisht ata kaluan nga një humbje në tjetrën, jo për shkak të tyre, por krejtësisht për shkak të një njeriu, i cili pas 8 vitesh, meriton të quhet as pak as më shumë se Lulzim Boshi, ose pen kryetari. Në 8 vite shqiptarët u larguan nga Shqipëria njëlloj si në 91’”, tha ish kreu i PD-së

“Arritëm në 22 mars të përzëmë me votën e lirë regjimin më barbar që shqiptarët kishin njohur, pushtimin më të egër që vendi kishte njohur në të gjithë historinë e tij. Në tre dekada Shqipëria me gjithë kompleksitetin dhe vështirësitë shënoi ndryshime në PD, sa asnjë vend tjetër në Evropë dhe më gjerë, nga vendi më i izoluar i planetit ajo u anëtarësua në këshillin e europës dhe në NATO. Bëri hapa vigane drejt BE. U bë vendi me rroga, pensione, më të larta në Rajon. Transformime të mëdha pësoi infrastruktura, qoftë ajo fizike qoftë ajo digjitale. Ritmet e zhvillimit të Shqipërisë ishin ndër më të shpejtat”, u shpreh Berisha.

