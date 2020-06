Në krye të listës, qëndron deputeti i PSD-së Tom Doshi me 30 milionë euro pasuri të deklaruar në total. Pas tij, vjen ish-deputeti i PD-së Agron Shehaj me nje pasuri prej 23 milionë euro. Në treshen e politikanëve më të pasur renditet ish-deputeti i LSI në Shkodër, Agron Çela me 11.4 milionë euro pasuri. Nuk mbetet jashtë listës deputeti socialist, anëtar i Komisionit të Ligjeve Adnor Shameti me 5.3 milionë euro pasuri.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy