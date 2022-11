I kam kërkuar qeverisë Britanike investimet e saj ti bëjë në drejtim të zonave ku ka emigrantë. Rruga e duhur për mua dhe kërkesa ime ndaj tyre është investimet e qeverise Angleze në këtë rajon të bëhen të prekshme nga qytetarët mos të jenë vetëm në kuadrin e këshillimeve por të jenë investime me qëllim që këta qytetarë që ikin për një jetë më të mirë të punonojnë e të jetojnë në Kukës, Dibër, Has e Tropoje, kërkesë tjetër e imja ka te bëjë me hapjen e një mikrokonsullate Angleze në Kukës dhe të bëjë të mundur që qytatarët të ikin me viza të rregullta të përkohshme për të punuar si punëtor sezonal”.

