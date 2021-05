Moment historik për ne sërish. SHBA do të vazhdojë të qëndrojë me Shqipërinë, ndërsa ju ndërmerrni detyra të vështira tani të nevojshme për të arritur potencialin e plotë të të Shqipërisë. Ne jemi krenarë që ju quajmë një mik dhe aleat, dhe do të jemi me ju – #KrahPerKrah – sot, nesër, gjithmonë.

