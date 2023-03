DEA Nuk mjaftohet vetëm me partneritetin zyrtar për të marrë informacione në lidhje me trafikantët me origjinë shqiptare. Agjencia amerikane ka vënë në dispozicion një numër telefoni për të kontaktuar në Whatsapp dhe një adresë e-mail-i për këdo që ka informacion në lidhje me trafikun e narkotikëve apo dhe krimin e organizuar.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy