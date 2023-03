Takimi i radhës i nivelit të lartë politik pritet të mbahet më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Emisari Special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, sot dhe nesër do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Prishtinë. Me vizitën e tij, ai do të bëjë përgatitje për mbajtjen e takimit tjetër më 18 mars në Ohër. Lajçak, pas Prishtinës do të qëndrojë edhe në Beograd.

