Klasa politike aktuale, jo vetëm që nuk do largohej, por do çimentohej gjithmonë e më fort në pozitat e saj nëse do ishte e lirë të përdorte haptazi pasurinë e saj. Ideja se Shqipëria do kthehej në një shtet europian, me të drejta të plota, i integruar politikisht dhe ekonomikisht, duke i afruar mundësi qytetarëve të saj, do merrte fund përfundimisht.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy