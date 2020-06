Kthimi i studentëve ndërkombëtarë do të jetë një nxitje për universitetet që përballen me humbje të mëdha financiare me kufirin e mbyllur pasi arsimi ndërkombëtar është treguesi i katërt më i madh i këmbimit valutor të Australisë, me vlerë 38 miliardë dollarë (26,14 miliardë dollarë) në vit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy