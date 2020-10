Janë shëruar 93 qytetarë, duke e çuar në 9957 numrin e të shëruarve në vend që prej fillimit të epidemisë.Rastet pozitive të konfirmuara në 24 orët e fundit janë identifikuar në këto bashki:113 raste në Tiranë,34 raste në Fier,23 raste në Durrës,19 raste në Vlorë,16 raste në Korçë,12 raste në Shkodër, Elbasan,10 raste në Krujë,9 raste në Lezhë,6 raste në Berat,5 raste në Kurbin, Pogradec, Dibër,4 raste në Kuçovë,3 raste në Patos,2 raste në Kavajë, Lushnje, Malësi e Madhe, Klos,1 rast në Mallakastër, Librazhd, Delvinë, Tepelenë, Peqin.Aktualisht në spitalin Infektiv dhe “Shefqet Ndroqi” po trajtohen 255 pacientë, 21 në terapi intensive nga të cilët 4 pacientë janë të intubuar.Në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, fatkeqësisht e kanë humbur betejën me COVID19, një i ri 37 vjeçar nga Korça pa sëmundje bashkëshoqëruese, një 52 vjeçare nga Mirdita, një 81 vjeçar nga Tirana dhe një 85 vjeçar nga Fier.Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve duke u rikujtuar qytetarëve se mbajtja e detyrueshme e maskës edhe në ambientet jashtë shtëpise duhet të shoqërohet patjetër me ruajtjen e distancës fizike prej të paktën 1.5 metër, dhe kujdesin e vazhdueshëm të higjienës personale.Kontaktoni me mjekun e familjes ose telefononi Urgjencën Kombëtare në numrin 127 nëse dyshoni se ju apo një i afërmi juaj është i prekur nga COVID19.Telefononi në linjën e gjelbër falas 0800 40 40 për të kontaktuar mjekun e familjes, për sherbim psikologjik te specializuar dhe të sigurt si dhe për çdo informacion tjetër rreth COVID19.COVID-19 – Statistika (16 Tetor 2020)Raste të reja ditore 289Të shëruar ne 24 orë 93Humbje jete në 24 orë 4Testime ditore 1402Testime totale 104,804Raste pozitive 16501Raste të shëruara 9957Raste Aktive 6101Humbje jete 443Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:Tiranë 3001Durrës 648Shkodër 450Fier 364Korçë 342Lezhë 311Elbasan 265Vlorë 224Berat 182Kukës 165Dibër 84Gjirokastër 65

