Qeveria greke ka ashpërsuar masat në Pikën Kufitare të Kakavijës. Duke filluar nga dita e hënë, 7 dhjetor qytetarët që do të dalin pozitiv në testet e shpejta dhe ato PCR nuk do t’u lejohet hyrja në shtetin helen. Ndërsa për personat e prekur me Covid-19, që tentojnë të hyjnë ilegalisht në Greqi do të vendosen gjoba.

