Edhe në shtetet e BE hyrja nga Shqipëria po vështirësohet. Kështu që prej së dielës Ministria e Jashtme gjermane e vendosi sërish vendin tonë në listën e zonave me rrezik të lartë të virusit, kjo pasi Instituti i specializuar Robert Koch e kategorizoi Shqipërinë si vend me rrezik të lartë, për shkak të numrit në rritje të infektimeve. Udhëtarët e pavaksinuar apo ata që nuk e kanë kaluar Coronën dhe kthehen nga zonat me rrezik të lartë të virusit, duhet për 10 ditë të futen në karantinë, edhe nëse paraqesin një test negativ të Coronës. Vetëm pas ditës së pestë të karantinës, ajo mund të ndërpritet pas një testi negativ. Të vaksinuarit dhe të shëruarit mund të mënjanojnë karantinën, nëse paraqesin një dokument të vaksinimit apo shërimit nga Corona.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy