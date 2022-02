Orari i lëvizjes u zgjat deri në orën 00:00. Maskat janë me detyrim vetëm në ambientet e mbyllura. Hyrja në Kosovë do të lejohet me dy doza vaksine, deri dje ishte me tre. Restorantet do të rinë hapur deri në orën 23:00. Do hapen palestrat. Këto masat hyjnë në fuqi nga dita e shtunë.

