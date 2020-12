Duke filluar nga e diela në mbrëmje, në bazë të urdhrit do të mbyllen të gjitha ambjentet e jashtme të restoranteve, parqet e lojërave, muzetë e hapura, kopshtet zoologjike dhe akuariumet, teatrot me makina dhe autobusët dhe varkat turistike. Përveç disa rasteve kur shitjet mund të bëhen me kontakt minimal, të gjitha shitjet me pakicë, përfshirë dyqanet ushqimore, do të lejohen të veprojnë vetëm me 20% kapacitet.

