“Teknikisht dhe ligjërisht, kanali i Bosforit është i mbyllur për luftanijet e dy palëve ndërluftuese, Ukrainës dhe Rusisë. Turqia u ka kërkuar me dashamirësi vendeve të tjera të mos dërgojnë asnjë anije luftarake. Por do të vij një moment kur Turqisë do t’i paraqitet një kërkesë ,ose nga NATO-ja, ose një anëtare e NATO-s, për të dërguar anije luftarake në luftë. Alternativat e Turqisë po ngushtohen vërtet në kontekstin e luftës ruso-ukrainase”, thotë Serhat Guvenc me universitetin Kadir Has.

