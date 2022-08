“Te maresh një kile djathë është 10 mije lek kg, apo te bësh makarona me gjalp, 11-12 mije lek është në stratosferë. Nuk marr dot sasinë qe kërkoj unë por marr me pakice. Për mua bulmeti është rritur ne mënyrë absolute dhe nuk ka perse te rritet aq shume. Dita shkon 5-6 mije lek se dy veta jemi. Ne vend që të merrja 1 kg domate do marr gjysëm kg, me duhen 3 speca, 3 do marr nuk do marr 5”.– tha një qytetar

“Me pak blejmë, me çfarë ti blejmë. Po e ndjejmë me shume te bazat, vaji mielli buka kosi qumështi. Një Pazar i thjesht me vete 20 mije lek te vjetra, brenda ditës i harxhoj, ditës tjetër shkoj prapë. Shume keq kanë shkuar çmimet, shume shume keq. Vaji 380 leke, ja hedh gjellës me pikatore. Me pak marrim, ca te bëjmë. Pazari i thjeshte nuk behet fjale, 20 mije lek nuk merr asnjë gjë, ja qumështi ka shkuar 190 lek”.- tha një qytetar.

