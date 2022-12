Michio Kaku është një nga komunikuesit më të mëdhenj të shkencës. Me libra shkencorë popullorë që nga vitet 1980 dhe shfaqje të panumërta televizive, ai është gjithashtu akademik i respektuar, pasi ka botuar punime dhe tekste shkollore mbi tema të fizikës si teoria e fijeve. Këto janë tri parashikimet e akademikut për të ardhmen:

1.Njerëzit do të bëhen specie ndërplanetare

Dr.Kaku është optimist se njerëzimi është gati që të kalojë në një “epokë të artë të eksplorimit të hapësirës”. Ai është praktik edhe për problemet me të cilat do të përballeshim nëse do të përpiqeshim të zhvendosnim një milion njerëz në Mars. Për shembull, ai vë në dukje se pak njerëz duket se shpjegojnë ndonjëherë se si të sigurojnë strehim për një milion njerëz në Mars, ose se si do të përpiqeshin të merrnin mjetet e nevojshme për t’i ndërtuar godinat atje. Ai sugjeron se përgjigjja mund të jetë mbështetja në robotët “vetëpërsëritës”, por kjo kërkon shpikjen e tyre së pari.

2.Ne do të zgjerojmë kapacitetet e trurit

Duke pasur parasysh përparimin e shkencës në prodhimin e çipave kompjuterikë më të lirë, më të vegjël dhe më të shpejtë, Dr.Kaku sugjeron se ka të ngjarë të jetë vetëm një çështje kohe përpara se të kemi akses në kompjuterë të lirë kudo gjatë gjithë kohës duke përfshirë këtu edhe tek ata të integruar tek njerëzit. Ai ofron një imazh të një bote të re të guximshme të teknologjisë së lartë. Dhe kush janë njerëzit e parë që blenë lentet e kontaktit në internet? Studentët në kolegje që marrin provimet përfundimtare.

Ata do të mbyllin sytë dhe do të shohin të gjitha përgjigjet e provimit në lentet e tyre të kontaktit. Nëse jeni në një event dhe aty janë të pranishëm njerëz shumë të rëndësishëm që mund të ndikojnë në të ardhmen tuaj, por nuk e dini se cilët janë ata, në të ardhmen, do të dini saktësisht se me kë po ndani të njëjtin ambient. Kandidati që keni përballë mund të thotë se është beqar, i pasur dhe i suksesshëm. Por lentet tuaja të kontaktit thonë se ai paguan mbështetje financiare për fëmijët dhe se është tre herë i divorcuar.

3.Do të mposhtim kancerin

Dr.Kaku argumenton se ne jemi shumë pranë mposhtjes së kancerit njëherë e përgjithmonë dhe të përfshihemi në një epokë të re të zbulimeve shkencore.

Ne do të kemi një plumb magjik kundër kancerit duke përdorur nanomjekësinë. Kjo do të thotë, molekula individuale në qeliza që mund të targetojnë qelizat individuale të kancerit, duke përdorur nanoteknologjinë. Dhe gjëja tjetër e madhe është kur tualeti juaj bëhet inteligjent. Në të ardhmen, tualeti juaj do të jetë linja e parë e mbrojtjes kundër kancerit, sepse lëngjet tuaja trupore, gjaku dhe lëngjet e tjera trupore, përmbajnë gjurmë të ndoshta disa qindra qelizave kancerogjene në trupin tuaj, ndoshta vite përpara se të formohet një tumor. Kanceri do të bëhet si ftohja e zakonshme, domethënë, ne jetojmë me të ftohtin e zakonshëm, në të vërtetë nuk vret askënd, përveçse ndoshta nëse keni pneumoni.