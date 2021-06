Mediat kryesore BBC, CNN, Euronews, The New York Times kanë rënë sot në mesiitë për disa orë. Së bashku me to edhe shumë sitë botërore si Reddit, Amazon, CNN, Paypal, Spotify apo edhe rrjeti social Twitter e kanë patur të paaksesueshme faqen e tyre në internet. Pamundësia për t’u qasur në të gjitha këto faqe rezulton ta ketë pasur fillimin rreth orës 12:00, përnjëherësh gati në të gjitha faqet.

